Хоккейный клуб «Трактор» продлил победную серию до пяти матчей в КХЛ

Челябинская команда на домашнем льду обыграла китайский «Куньлунь» — 4:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» после двухнедельного перерыва вновь вышел на лед перед родными болельщиками. В домашнем матче КХЛ «черно-белые» обыграли «Куньлунь» из Пекина (4:1) и продлили свою победную серию до пяти матчей.

Хоккеисты «Трактора» предстали перед родными болельщиками после двухнедельного перерыва. За это время челябинцы сыграли пять гостевых поединков, четыре из которых выиграли. Это позволило команде сохранить за собой позицию в группе лидеров в Восточной конференции, а также возможность продлить победную серию до пяти матчей. Для этого нужно было побеждать дома «Куньлунь».

Однако сделать это, как показал ход первого периода, оказалось непросто. В стартовой 20-минутке «черно-белые» безуспешно пытались прорвать оборону соперника. На последнем рубеже клуба из Китая надежно действовал российский голкипер Александр Лазушин.

Ключевые события в матче развернулись во втором периоде. С интервалом в 39 секунд челябинцам удалось забить две безответные шайбы. Сначала Никита Тертышный с передачи Ника Бэйлена открыл счет в матче, а затем сам канадско-белорусский защитник «черно-белых» удвоил преимущество после паса того же Тертышного — 2:0.

В третьем отрезке матча гости попытались переломить ход матча. Однако преимуществом продолжали владеть южноуральцы. В середине периода Тертышный сделал счет крупным, оформив «дубль», но буквально в следующей атаке гостям удалось забить гол престижа.

На последних минутах третьего периода «Куньлунь» снял вратаря на шестого полевого игрока и пропустил шайбу в пустые ворота. Окончательный счет в матче установил Теему Пулккинен — 4:1

Следующий поединок «черно-белые проведут уже послезавтра — 20 сентября наша команда принимает минское «Динамо».