Хоккейный клуб «Трактор» прервал серию поражений победой над «Спартаком»

Челябинцы на своем льду выиграли со счетом 4:1

Сегодня, 4 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную домашнюю победу над московским «Спартаком» в регулярном матче КХЛ — 4:1. Подопечным Анвара Гатиятулина удалось прервать двухматчевую серию поражений и включиться в погоню за лидером Лиги — магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Встреча в Челябинске началась с быстрой шайбы «черно-белых». Подопечным Анвара Гатиятулина понадобилась 41 секунда, чтобы открыть счёт — отличился Томаш Гика, который проводил второй матч после травмы. После заброшенной шайбы хозяева продолжили давления на ворота Алексея Красикова, но голкипер «Спартака» не дал южноуральцам увеличить отрыв в счёте. «Красно-белые» отвечали неплохими контратаками, однако на последнем рубеже «Трактор» выручал Роман Вилл.

Во втором игровом отрезке «черно-белые» продолжили доминировать на льду. Челябинцы раз за разом угрожали воротам Алексея Красикова. На экваторе периода «Трактор» имел имел значительное преимущество по броскам в створ — 8:2. Результатом активных действий в атаке стала шайба Алексея Бывальцев, который подставил клюшку под бросок Лоуренса Пилута — 2:0.

Перед заключительной двадцатиминуткой преимущество «Трактора» в счете и по игре. В третьем периоде «Трактор» снял все вопросы о победителе. Виталий Абрамов и Тему Пулккинен сделали счёт разгромным — 4:0. Лишь за минуту до сирены «Спартак» при игре «5×3» сумел пробить Романа Вилла — отличился Эмиль Петтерссон. 4:1 — первая за три года домашняя победа над «красно-белыми».

Следующий матч челябинцы проведут дома — 6 ноября наша команда сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».