Хоккейный клуб «Трактор» прервал 11-матчевую победную серию финского «Йокерита»

Челябинская команда на своей площадке нанесла поражение одному из лидеров чемпионата КХЛ

Сегодня, 4 октября, хоккеистам челябинского «Трактора» удалось остановить одного из лидеров чемпионата КХЛ — финский «Йокерит», выиграв по буллитам со счетом 3:2. Таким образом, южноуральская команда сумела прервать 11-матчевую победную серию соперника. Победную шайбу в серии послематчевых бросков забросил Томаш Гика.

Проиграв в двух стартовых гостевых поединках, финский «Йокерит» разыгрался не на шутку. По всей видимости, этот холодный душ подействовал на клуб из Хельсинки отрезвляюще — подопечные Лаури Марьямяки выдали впечатляющую серию из 11 побед подряд и теперь наряду с московским «Динамо» перед отчетным поединком делили лидерство в Западной конференции. Две домашние победы позволили и «черно-белым» подойти к игре в хорошем расположении духа и непосредственной близости от лидеров «Востока».

В дебюте встречи, уже на 2-й минуте счет в игре открыл Никита Тертышный. В начале второго отрезка матча Марсель Шолохов закрепил успех — 2:0. Однако после этой заброшенной шайбы финны включили дополнительные скорости и стали все чаще угрожать воротам хозяев. Их усилия были вознаграждены двумя заброшенными шайбами.

В третьем периоде на льду сохранялась обоюдоострая игра с равными шансами на успех. Тем не менее, в завершающей стадии атак соперников подводила неточность. В ряде случаев выручили вратари.

В овертайме ближе к успеху были гости. Лидеры команды, по всей видимости, сохранили в себе больше сил на концовку матча. В то время как хозяева физически подсели. Реальный шанс завершить игру был у Никласа Йенсена, однако после его броска шайба угодила в крестовину.

Исход борьбы пришлось решить в серии послематчевых бросков. В них точнее были «черно-белые», установив окончательный счет в матче — 3:2. Решающий буллит реализовал Томаш Гика.

Впереди челябинцев ждет сложнейший дальневосточный выезд, в котором «Трактор» сыграет по два матча с «Амуром» и «Адмиралом».