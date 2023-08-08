В челябинском хоккейном клубе «Трактор» представили билетную программу на сезон-2023/2024. Она претерпела незначительные изменения. Болельщики смогут приобрести абонементы на регулярный чемпионат, на сезон в целом или семейный, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Старт продаж билетов и абонементов на новый сезон КХЛ — 11 августа. Владельцы прошлогодних абонементов могут выкупить свои места с 11 по 23 августа включительно. Челябинский клуб выпустит в продажу три вида абонементов — на регулярный чемпионат, семейный и на сезон в целом.
Кроме того, 11 августа стартует продажа билетов на Кубок губернатора Челябинской области — 2023, цены на дневные и вечерние игры будут отличаться. А 2 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию матчей чемпионата КХЛ 2023/2024. Купить абонементы и билеты можно будет в арене, онлайн на сайте и на «Яндекс. Афише».
Добавим, что накануне руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сотрудничестве с киберхоккейной командой HC Korobka, которая является бронзовым призером прошлогоднего RHL и финала ECL Core 22. Киберспортсмены будут выступать под клубным брендом «черно-белых».
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