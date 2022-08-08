Хоккейный клуб «Трактор» представил билетную программу на сезон‑2022/2023

Болельщики смогут приобрести абонементы с 10 августа

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» представили билетную программу на сезон-2022/2023. Она претерпела незначительные изменения. Болельщики смогут приобрести абонементы на регулярный чемпионат или сезон в целом, а их стоимость варьируется от 8 до 38 тысяч рублей. Цена на разовые билеты — от 300 до 1200 рублей, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Старт продаж абонементов на сезон-2022/2023 — 10 августа. При этом до 22 августа купить абонемент можно по льготному прайсу (по ценам сезона-2021/2022, в зависимости от статуса абонемента скидка может дойти до 35%). Приоритетное право выкупа предоставится, как и ранее, владельцам абонементов сезона-2019/2020 и 2021/2022.

Главное новшество для болельщиков: впервые клуб выпустит в продажу два вида абонементов — на регулярный чемпионат и сезон в целом (то есть включая серию плей-офф). Однако разброс цен существенный — от 8000 до 38 800 рублей в зависимости от сектора и места на трибунах.

Разовые билеты на первую домашнюю серию начнут продаваться с 29 августа. Здесь без изменений: три категории матчей (стандарт, топ, супертоп), прайс — от 300 до 1200 рублей. Предусмотрены льготы и скидки для разных категорий людей. Так, бесплатно посетить домашние матчи «Трактора», как и ранее, могут лица с ограниченными возможностями на специально оборудованной трибуне, а также дети до 7 лет (с родителями, без места на трибуне). Предусмотрена и 50-процентная скидка для пенсионеров по возрасту, инвалидов II и III группы, а также детям от 7 до 13 лет включительно.

Купить абонемент пока можно будет в арене, онлайн на сайте и на «Яндекс. Афише». В ближайшее время планируется открыть точки продаж в ДС «Юность» и ДС «Трактор».