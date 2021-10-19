Сегодня, 19 октября, хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели разгромное поражение в матче КХЛ от «Салавата Юлаева», со счетом 1:6. Таким образом уфимский клуб сумел прервать 8-матчевую победную серию «черно-белых». Единственную шайбу за хозяев забросил Теему Пулккин.
Начало игры прошло за подопечными Томи Ламсы. Уже на первых минутах гости создали два опасных момента. Со второй попытки «юлаевцы» открыли счет благодаря точному броску Данила Башкирова. По ходу первой трети матча четвертое звено уфимцев здорово смотрелось в атаке — они же забросили вторую шайбу. До перерыва «черно-белые» могли сократить преимущество, но бросок Ника Бэйлена прошёл рядом со штангой.
В начале второго периода гости увеличили отрыв до трех шайб. Несмотря на разрыв в счете, челябинцы старались перевернуть ход встречи, но уфимцы очень хорошо оборонялись и не давали южноуральцам создавать моменты. Одиннадцать бросков, которые нанесли подопечные Анвара Гатиятулина по воротам уфимцев, отразил Юха Метсола. Под конец второго периода уфимцы забросили четвертую шайбу — отличился Сакари Маннинен.
В заключительном периоде «Трактор» сумел отыграть одну шайбу — 1:4. Отличился Тему Пулккинен. Но гости ответили двумя голами в ворота «черно-белых». Сначала Николай Кулёмин отличился в большинcтве, точку в матче поставил Сакари Маннинен — 1:6.
Это одно из самых крупных поражений «Трактора» в этом сезоне. Следующий поединок челябинцы проведут на своем льду против — «Автомобилиста». Уральское дерби состоится 22 октября. Начало матча — в 19:00.
Автор: Степан Тимощук.
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