Сегодня, 2 сентября, в Челябинске был открыт новый сезон в КХЛ. Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели поражение в первом матче сезона. На своей площадке челябинцы уступили «Северстали» со счетом 2:4. У челябинцев отличились Сергей Калинин и Тему Пулккинен, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Перед стартом первого поединка приветствовал болельщиков президент ХК «Трактор», глава региона Алексей Текслер.
«Приветствую всех любителей хоккея и челябинского „Трактора“. Этот сезон для нас особенный — клубу исполняется 75 лет. Мы все верим, что наша команда сможет показать хорошую игру и достойный результат. У нас одна цель — это главный трофей КХЛ», — сказал Алексей Текслер.
Гости первыми открыли счет в начале матча — отличился Никита Гуслистов. После пропущенной шайбы челябинцы сумели перехватить инициативу. Подопечные Анвара Гатиятулина взяли пространство под контроль и уже к середине периода усилиями капитана Сергея Калинина сравняли счет — 1:1. Затем череповчане дважды реализовали большинство. Сократил счет до минимума Теему Пулккинен.
В третьем периоде Даниил Вовченко вновь увеличил преимущество гостей до двух шайб. Челябинцы имели возможность отыграться, но дважды череповчан спас каркас ворот. Итоговый счет — 2:4. Следующий матч «черно-белые» также проведут на домашней арене. 4 сентября к «Трактору» приедет ярославский «Локомотив».
«Первый матч в сезоне. Видна была скованность в стартовом периоде. Смогли перестроиться, разбегаться. Выглядели неплохо, создавали моменты в атаке, но не хватило завершения. В обороне допустили много ошибок. В этом направлении будем добавлять. Много возможностей дали сопернику. По самоотдаче — ни к кому нет претензий. Все старались. Над тактическими моментами нужно поработать. Болельщики нас сегодня здорово поддерживали. Спасибо большое», — рассказал главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин.
Напомним, что в хоккейном клубе «Трактор» будет выступать результативный защитник из Швеции. Челябинская команда заключила с Адамом Альмквистом контракт на один сезон. Также «Трактор» подписал контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом.
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