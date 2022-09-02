Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в первом матче нового сезона КХЛ

На своей площадке челябинцы уступили «Северстали» со счетом 2:4

«Приветствую всех любителей хоккея и челябинского „Трактора“. Этот сезон для нас особенный — клубу исполняется 75 лет. Мы все верим, что наша команда сможет показать хорошую игру и достойный результат. У нас одна цель — это главный трофей КХЛ»,

— сказал Алексей Текслер.

«Первый матч в сезоне. Видна была скованность в стартовом периоде. Смогли перестроиться, разбегаться. Выглядели неплохо, создавали моменты в атаке, но не хватило завершения. В обороне допустили много ошибок. В этом направлении будем добавлять. Много возможностей дали сопернику. По самоотдаче — ни к кому нет претензий. Все старались. Над тактическими моментами нужно поработать. Болельщики нас сегодня здорово поддерживали. Спасибо большое»,

— рассказал главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин.