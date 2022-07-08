Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» объявило о расторжении контракта с шведским хоккеистом Лоуренсом Пилутом. Права на защитника в КХЛ до окончания сезона 2023/24 остаются у «черно-белых», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
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Лоуренс Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером прошлого сезона. Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи, также в его активе 36 «хитов» и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).
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«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Лоуренса Пилута за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов», — отметила пресс-служба ХК «Трактор».
Напомним, что чешские легионеры «Трактора» также пропустят хоккейный сезон-2022/2023 в России. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
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