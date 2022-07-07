Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал пробные контракты с вратарем Ильей Проскуряковым, который ранее выступал за «черно-белых» и нападающим Михаилом Котляревским. Хоккеисты пройдут с челябинской командой предсезонные сборы, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
Илья Проскуряков воспитанник сургутского «Олимпийца» и магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2008/2009 в составе «сталеваров» дебютировал в КХЛ, был признан лучшим новичком сезона в Лиге и стал обладателем бронзовых медалей. В КХЛ голкипер также выступал за ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», ХК «Сочи» и рижское «Динамо».
Сезон 2018/2019 голкипер провел в чемпионате Германии за «Крефельду». Прошедший сезон Проскуряков выступал за тольяттинскую «Ладу». Позже вратарь перешел в воронежский «Буран», после чего подписал пробный контракт с «Трактором».
Михаил Котляревский на профессиональном уровне дебютировал в составе ангарского «Ермака». В 2015-м году перебрался в «Салават Юлаев», где выступал за команды системы. Помимо «Салавата Юлаева» в КХЛ выступал за команды «Спартак», «Адмирал» и «Сочи». Нападающий имеет большой опыт игры в ВХЛ.
Напомним, что ранее хоккейный клуб «Трактор» обменял голкипера Артема Данилова в «Крылья Советов». Челябинская команда получила денежную компенсацию. Также южноуральским дерби стартует хоккейный Кубок губернатора. В стартовом матче турнира 24 августа «Трактор» сыграет с Магниткой.
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