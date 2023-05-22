Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с Михаилом Котляревским

Соглашение рассчитано на один сезон

«Михаил Котляревский отлично проявил себя в матчах за „Трактор“ в прошлом сезоне и доказал, что достоин места в основном составе. Его сильные стороны — скорость, умение вести силовую борьбу и играть в давление против любого соперника. Надеемся, что Михаил продолжит прогрессировать и в будущем чемпионате»,

— рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и Михаил Котляревский заключили новый односторонний контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Челмет», но по ходу чемпионата сумел закрепиться в составе главной команды «черно-белых». За «Трактор» нападающий провел 44 матча в КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Михаил Котляревский является воспитанником ангарского «Ермака». В 2015 году форвард перешел в «Салават Юлаев», где выступал за команды системы — «Батыр», «Толпар» и «Торос». В составе уфимцев дебютировал в КХЛ. Также форвард выступал за команды «Спартак», «Адмирал» и ХК «Сочи».Летом 2022 года Михаил Котляревский прошел в Челябинске сборы и заключил с «Трактором» двустороннее соглашение на один год. Прошедший сезон нападающий начал в «Челмете», но смог закрепиться в составе главной команды. За «черно-белых» в КХЛ нападающий провел 44 матча, забросил девять шайб и отметился одной передачей.Добавим, что ранее хоккейный клуб «Трактор» вернул в Челябинск своего воспитанника Александра Шарова. В минувшем сезоне форвард выступал за хабаровский «Амур».