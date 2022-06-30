Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с защитником Александром Шепелевым

Соглашение рассчитано до конца сезона‑2022/2023

«Два года назад Александр Шепелев решил попробовать свои силы в Европе и провел это время в Чехии и Словакии, получив важный опыт. Защитник является воспитанником нашей школы, уже играл за „Трактор“ в КХЛ и знаком с системой работы Анвара Гатиятулина, а это значительно упростит процесс адаптации. Считаем, что по потенциалу это игрок КХЛ и при должном подходе он может стабильно заиграть в лиге уже в нынешнем сезоне»,

— прокомментировал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.