Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт на год с защитником, воспитанником челябинской хоккейной школы Александром Шепелевым. Игрок выступал за все команды системы южноуральского клуба. Последние два сезона защитник играл в Чехии и Словакии, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В сезоне-2019/2020 защитник в составе «Трактора» дебютировал в КХЛ, принял участие в восьми матчах и отметился одной передачей. После завершения сезона-2019/2020 Шепелев отправился играть в Чехию. За команду «Фридек-Мистек» защитник провел восемь матчей и забросил две шайбы. По ходу сезона он перешел в словацкий «Мартин», где принял участие в 19 встречах и записал на свой счет 12 (1+11) баллов. В прошлом сезоне воспитанник «Трактора» выступал за «Липтовски-Микулаш», где сыграл 23 поединка и набрал 10 (4+6) очков.
«Два года назад Александр Шепелев решил попробовать свои силы в Европе и провел это время в Чехии и Словакии, получив важный опыт. Защитник является воспитанником нашей школы, уже играл за „Трактор“ в КХЛ и знаком с системой работы Анвара Гатиятулина, а это значительно упростит процесс адаптации. Считаем, что по потенциалу это игрок КХЛ и при должном подходе он может стабильно заиграть в лиге уже в нынешнем сезоне», — прокомментировал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Отметим, что за «Белых медведей» защитник провел 106 игр, набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «+25». В составе «молодежки» он стал бронзовым призером Кубка Харламова. В том же году со сборной России U20 выступал на молодежном чемпионате мира, где провел пять встреч и отметился одной передачей. За «Челмет» Александр сыграл 136 матчей, забросил 13 шайб и 30 раз ассистировал партнерам.
Напомним, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт на три года с 30-летним нападающим, уроженцем Челябинска Антоном Бурдасовым.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес