Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с вратарем, уроженцем белорусского Гомеля Кириллом Устименко. Голкипер в сезоне 2017/2018 был выбран на драфте НХЛ под № 80 «Филадельфией Флайерз». В текущем сезоне Кирилл вызывался в основной состав «Филадельфии». Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
Кирилл в 2011 году перебрался в Санкт-Петербург, где начал профессиональную карьеру, выступая за «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Дважды признавался лучшим вратарем месяца на Западе МХЛ, один раз сыграв на Кубке Вызова, где собираются лучшие игроки лиги (2018). В 2017-м Устименко стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России.
Позже вратаря на драфте НХЛ под № 80 выбрала «Филадельфия Флайерз». За океаном Устименко выступал за «Рединг Роялс» в Лиге Восточного побережья (ECHL) и клуб «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги (AHL). В январе 2020 года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL.
Напомним, что «Трактор» произвел обмен с питерским «Динамо». В Санкт-Петербург перебрался игрок «Челмета» Богдан Жиляков, а за защитника и денежную компенсацию «черно-белые» получили права на вратаря Кирилла Устименко. Также «черно-белые» подписали пробные контракты с Ильей Проскуряковым и Михаилом Котляревским.
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