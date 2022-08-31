Сегодня, 31 августа, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании двусторонних контрактов с тремя игроками. Соглашение с челябинским клубом заключили Ярослав Яппаров, Илья Проскуряков и Михаил Котляревский, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Хоккеисты прошли с «черно-белыми» предсезонную подготовку. Ярослав Яппаров заключил с «Трактором» двустороннее соглашение на два года, а Илья Проскуряков и Михаил Котляревский — до конца сезона-2022/23.
Ярослав Яппаров — воспитанник ангарского «Ермака». В сезоне-2018/2019 форвард присоединился к системе «Югры» из Ханты-Мансийска. В прошедшем сезоне Яппаров выступал за югорчан в трех разных лигах (ЮХЛ, МХЛ и ВХЛ). В составе команды «Югра-ЮКИОР» стал победителем финала первенства России среди юниоров до 18 лет. На турнире в Альметьевске Яппаров сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач.
В этом же сезоне Ярослав выступал в МХЛ за «Мамонтов Югры». 18-летний форвард провел 67 матчей и заработал 53 (28+25) очка. По ходу сезона он также дебютировал в ВХЛ, где сыграл два матча за «Югру». В мае Яппаров был вызван в молодежную сборную России (красные) для участия в Кубке Черного моря. На турнире в Сочи форвард провел три игры.
Илья Проскуряков — воспитанник сургутского «Олимпийца» и магнитогорского «Металлурга». В сезоне-2008/2009 в составе «сталеваров» дебютировал в КХЛ, был признан лучшим новичком сезона в лиге и стал обладателем бронзовых медалей. В КХЛ голкипер также выступал за ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», ХК «Сочи» и рижское «Динамо».
Сезон-2018/2019 голкипер провел в чемпионате Германии за «Крефельду». Прошедший сезон Проскуряков выступал за тольяттинскую «Ладу». Позже вратарь перешел в воронежский «Буран», после чего подписал пробный контракт с «Трактором».
Михаил Котляревский на профессиональном уровне дебютировал в составе ангарского «Ермака». В 2015 году перебрался в «Салават Юлаев», где выступал за команды системы. Помимо «Салавата Юлаева», в КХЛ выступал за команды «Спартак», «Адмирал» и «Сочи». Нападающий имеет большой опыт игры в ВХЛ.
Напомним, что в челябинском хоккейном клубе «Трактор» объявили о старте продаж билетов на первые матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Болельщики могут приобрести билеты на три ближайшие игры команды — с «Северсталью» (2 сентября), «Локомотивом» (4 сентября) и «Автомобилистом» (6 сентября).
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