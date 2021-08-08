Хоккейный клуб «Трактор» — победитель предсезонного турнира в Сочи

Наша команда выиграла три матча из четырех

В Сочи подвели итоги традиционного предсезонного хоккейного турнира. Его победителем стал челябинский «Трактор», одержавший три победы при одном поражении, сообщает пресс-служба клуба.

Это был первый турнир межсезонья для ХК «Трактор». В стартовом матче подопечные Анвара Гатиятуллина обыграли омский «Авангард» — 6:3, затем одержали «сухую» победу над олимпийской сборной России (4:0). В третьем матче «черно-белые» в равной игре уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме (3:4), а завершили турнир победой над питерским СКА (1:0).

Второе место на Parimatch Sochi Hockey Open занял «Автомобилист», набравший, как и челябинцы 7 очков, но показавший хуже разницу заброшенных и пропущенных шайб. Самым результативным игроком в составе «Трактора» стал Лукаш Седлак, в активе которого 7 набранных очков. Великолепно провело турнир звено Абрамов — Седлак — Тертышный, в каждом матче отмечавшееся результативными действиями.

ХК «Трактор» возвращается в Челябинск, где продолжит подготовку к сезону в КХЛ.