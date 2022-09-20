Сегодня, 20 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» выставил в список отказов голкипера Эмиля Гарипова. В течение 48 часов клубы КХЛ могут подписать контракт с игроком с сохранением ему существующей заработной платы. В текущем сезоне вратарь провел два неполных матча за «Трактор», в которых пропустил 6 шайб, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
В текущем сезоне игра у Эмиля Гарипова не задалась. После ухода из команды Романа Вилла роль первого номера в клубе специалисты отдавали именно воспитаннику казанского «Ак Барса». Однако своим шансом ему воспользоваться не удалось. В стартовом поединке сезона-2022/23 Эмиль Гарипов неуверенно сыграл против «Северстали» (2:4), а во втором матче с «Локомотивом» допустил грубую ошибку, после которой был заменен на Сергея Мыльникова уже в первом периоде.
В текущем сезоне у Гарипова 77,8% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4,84. Это худшие показатели среди голкиперов клуба. В прошлом регулярном чемпионате Эмиль сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2,78 и проценте отраженных бросков 91,1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса».
Эмиль Гарипов перешел в Челябинск в 2021 году. Обладатель полного комплекта наград чемпионата КХЛ выступал за казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и московское «Динамо». Он неоднократно признавался лучшим голкипером недели и месяца в КХЛ. По ходу сезона 2020/2021 Гарипов был обменян из «Авангарда» в столичное «Динамо» и провел в чемпионате 21 встречу, одержав 11 побед и проведя 4 матча на «ноль».
Напомним, что челябинский клуб «Трактор» подписал контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом. Соглашение с 34‑летним голкипером рассчитано до конца сезона‑2022/23.
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