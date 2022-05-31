Хоккеисты челябинского «Трактора» 13 июля завершат свои отпуска и приступят к подготовке к новому сезону КХЛ. В рамках этой работы «черно-белые» примут участие в Кубке губернатора Челябинской области (24—27 августа) и в мемориале Ромазана в Магнитогорске (9—12 августа), сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Участниками Кубка губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», станут «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и «Барыс». Во время учебно-тренировочных сборов в Челябинске также запланированы товарищеские игры.
Напомним, что игроки «Трактора» выступят на фестивале дворового футбола «Метрошка‑2022». Хоккеисты сыграют против сборной южноуральских чиновников и депутатов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня