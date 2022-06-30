Челябинский клуб «Трактор» опубликовал новый план подготовки к сезону 2022/23. В первоначальный план внесено одно изменение, «черно-белые» перед Мемориалом Ромазана проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют против «Торпедо», сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Хоккеисты «Трактора» 13 июля завершат свои отпуска и приступят к подготовке к новому сезону КХЛ. В рамках этой работы «черно-белые» примут участие в Кубке губернатора Челябинской области (24—27 августа) и в Мемориале Ромазана в Магнитогорске (9—12 августа).
Участниками Кубка губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», станут «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Нур-Султан). Календарь турнира будет опубликован позже.
Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» также опубликовал план подготовки к новому сезону. В ходе предсезонки магнитогорцы примут участие в Кубках президента Республики Казахстан и губернатора Челябинской области.
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