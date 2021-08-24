Хоккейный клуб «Трактор» одержал вторую победу на Кубке губернатора

На домашнем турнире челябинцы обыграли «Сибирь» — 4:3

Сегодня, 24 августа, состоялся второй игровой день на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. В первом матче «Автомобилист» одержал победу по буллитам над «Локомотивом» (2:1), а вечером челябинский «Трактор» в равном поединке сумел дожать «Сибирь» (4:3). Победную шайбу на свой счет записал финский форвард «черно-белых» Теему Пулккинен.

Несмотря на то, что тренерский штаб челябинцев дал возможность отдохнуть ряду лидеров команды и значительно перетасовал состав, игра «черно-белых» оставила неплохое впечатление. Правда, в дебюте матча «Трактор» заставил понервничать своих болельщиков — уже на 4-й минуте отличился форвард сибиряков Денис Голубев. К середине периода хозяева льда восстановили равновесие в счете. После мощного броска Лоуренса Пилута на добивании расторопней всех оказался центрфорвард Алексей Бывальцев.

Во втором периоде обе команды активней действовали в атаке. Сначала Никита Тертышный вывел «черно-белых» вперед, мастерски подставив клюшку. Спустя 4 минуты Александр Шаров (полный тезка воспитанника челябинской школы хоккея) восстановил равновесие в счете. А за 6 минут до конца периода «Трактору» удалось образцово-показательная контратака, в которой поучаствовал даже голкипер «черно-белых» Роман Вилл. Завершил ее кистевым броском финн Теему Пулккинен — 3:2!

Равным и напряженным получился и третий период. Надо отдать должное гостям, они проявили характер и не опускали рук. Дважды по ходу поединка они уступали в счете, но находили силы восстановить равновесие. На 48-й минуте матча сделал счет 3:3 Виктор Комаров.

Однако челябинцы в этот вечер все-таки больше заслуживали победу. Они и добились желаемого результата. За 3 с половиной минуты до финального свистка «черно-белым» удалось реализовать численное большинство. И вновь в центре внимания оказался финский форвард «Трактора» Теему Пулккинен — 4:3!

«Трактор» одерживает вторую победу на турнире. Завтра на Кубке губернатора день отдыха, а уже 26 августа состоятся третьи матчи для команд. Челябинцы в 19:00 сыграют с «Автомобилистом».