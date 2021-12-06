Хоккейный клуб «Трактор» одержал волевую домашнюю победу над китайским «Куньлунем»

Челябинцы выиграли в овертайме со счетом 3:2

«Понимали, как играет оппонент, что придется все время преодолевать. Соперник играет строго в обороне, ждёт контратак. То, что ждали от них, так и получилось. Создавали моменты хорошие, к сожалению, не смогли реализовать, чтобы более уверенно контролировать игру. Соперник воспользовался нашими ошибками. Такая непростая игра, но рады победе. Важно было победить — мы победили. Слова благодарности болельщикам за поддержку, нас все время поддерживают. Это команде очень помогает»,

— сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.