Сегодня, 6 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали волевую домашнюю победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в регулярном матче КХЛ — 3:2. Одним из героев матча стал Владимир Ткачев. Во втором периоде форвард «черно-белых» сначала сравнял счет, а 28 секунд спустя вывел команду вперед, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Первый период матча остался за «черно-белыми». Хоккеисты «Трактора» почти в четыре раза перебросали соперников — 19:5. Самый опасный момент у «драконов» имел Джейсон Фрэм, но его бросок угодил в штангу ворот с внешней стороны. По итогу первая четверть завершилась без заброшенных шайб — 0:0.
Во второй трети матча неожиданно гости вышли вперед. Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип в большинстве открыл счёт. Несмотря на пропущенный гол, «черно-белые» продолжали владеть игровым преимуществом и атаковать ворота китайского коллектива. Подопечным Анвара Гатиятулина понадобилось семь минут, чтобы отыграть отставание в счете. Одни из героев матча стал получивший вызов в национальную сборную для участия в Кубке Первого канала Владимир Ткачев. Форвард «черно-белых» сначала сравнял счет, а 26 секунд спустя и вывел команду вперед — 2:1.
На старте заключительного периода челябинцы заработали большинство, но ошибка при розыгрыше позволила гостям сравнять счет. В концовке матча «черно-белые» пошли всеми силами в атаку, но вратарь «драконов» Пэрис О’Брайен спасал свою команду. Ничья в основное время — 2:2. Встреча перешла в овертайм, где точку в матче поставил Томаш Гика — 3:2.
«Понимали, как играет оппонент, что придется все время преодолевать. Соперник играет строго в обороне, ждёт контратак. То, что ждали от них, так и получилось. Создавали моменты хорошие, к сожалению, не смогли реализовать, чтобы более уверенно контролировать игру. Соперник воспользовался нашими ошибками. Такая непростая игра, но рады победе. Важно было победить — мы победили. Слова благодарности болельщикам за поддержку, нас все время поддерживают. Это команде очень помогает», — сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий матч челябинцы проведут на домашней арене — 8 декабря наша команда сыграет против Санкт-Петербуржского «СКА».
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