Хоккейный клуб «Трактор» одержал уверенную домашнюю победу над «Северсталью»

Челябинцы обыграли команду из Череповца — 6:1

Сегодня, 23 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную домашнюю победу над «Северсталью» — 6:1. Это первая за три года домашняя победа над командой из Череповца, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В первые минуты стартового периода активнее были хозяева, однако южноуральцев вновь подвели удаления. В первой двадцатиминутке «Трактор» трижды играл в меньшинстве. Выстояв в неравных составах, челябинцы открыли счет. Виталий Кравцов отличившись в свой день рождения вывел нашу команду вперед — 1:0.



Второй период «Северсталь» начала бодрее и с четвертой попытки реализовала большинство — отличился Кирилл Пилипенко. Но уже через 55 секунд Никита Тертышный точным броском в «девятку» сделал счет 2:1. Ближе к экватору матча свое слово вновь сказали нападающие второго звена: Кравцов и Абрамов вывели Владимира Ткачева на пустой угол ворот — 3:1. Пять минут спустя «Трактор» упрочил преимущество — отличился Тему Пулккинен. Точку во втором периоде поставил Томаш Гика, поразивший пустые ворота «Северстали».



В третьем периоде «черно-белые» сумели сохранить победный счет. Роман Вилл выручил команду в нескольких моментах, не дав гостям сократить отставание. Точку в матче поставил Игорь Исаев — 6:1. «Черно-белые» обыграли «Северсталь» на домашнем льду впервые за три с половиной года.



Следующий поединок «Трактор» проведет на домашней арене — 25 декабря челябинцы сыграют с «Барысом».

