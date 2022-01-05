Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Локомотивом»

Челябинцы в овертайме обыграли команду из Ярославля — 4:3

Сегодня, 5 января, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали трудовую домашнюю победу в овертайме над «Локомотивом» — 4:3. Челябинский клуб вышел на первое место в КХЛ. Правда, сдвинуть с лидирующей позиции уже сегодня вечером может магнитогорский «Металлург».



Начало игры прошло с небольшим преимуществом гостей. «Железнодорожники» создали несколько опасных моментов у ворот «Трактора». Игроки «Локомотива» заработали удаления на экваторе периода. «Черно-белые» в первом же большинстве открыли счет и вышли вперед — отличился Тему Пулккинен. 1:0 — минимальное преимущество хозяев после первой трети матча.



Второй период начался с заброшенной шайбы «Трактора» — на 26 секунде Томаш Гика удвоил преимущество «черно-белых». Через 10 минут. На экваторе матча «Локомотив» усилиями Артёма Анисимова реализовал большинство — 2:1. После заброшенной шайбы «железнодорожники» создали еще несколько опасных моментов, но шайба прошла мимо ворот челябинцев.



В начале третьего периода ярославцы вновь заработали большинство и второй раз в матче реализовали его. Однако, шесть минут спустя Андрей Стась броском из круга вбрасывания вывел «Трактор» вперед — 3:2. В концовке игры Ярославцы выпустили шестого полевого игрока и сумели спастись за 116 секунд до сирены. В дополнительное время уже спустя 7 секунд забросил победную шайбу Лукаш Седлак.



Следующие поединки «Трактор» проведет в гостях с «Куньлунем» — 8 и 10 января наша команда сыграет с китайским клубом в Мытищах.

