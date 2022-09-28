Уже в начале матча челябинцы смогли дважды поразить ворота соперника. В большинстве отличились Антон Бурдасов и Сергей Калинин. Антон продлил серию с набранными очками до четырех матчей. В стартовой двадцатиминутке «черно-белые» перебросали соперника 17-5.
На первых минутах второй двадцатиминутки «Куньлунь» отыграл один гол. Эта шайба стала единственной в этом отрезке игры. Команды действовали на встречных курсах, но голкиперы справлялись с выпадами соперников. В третьем периоде Антон Бурдасов сделал дубль фирменным кистевым броском и поставил точку в этой игре.
Таким образом, «Трактор» набрал 10 очков в 12 встречах и обошел «Авангард» в таблице Восточной конференции. Теперь челябинцы занимают восьмое место. Послезавтра, 30 сентября, «Трактор» на своей площадке принимает уфимский «Салават Юлаев».