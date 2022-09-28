Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Куньлунем» в чемпионате КХЛ

На своей площадке челябинцы победили со счетом 3:1

Сегодня, 28 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу уверенную победу в чемпионате КХЛ. На своей площадке челябинцы победили китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1. Героем матча стал Антон Бурдасов. На счету форварда «черно-белых» две заброшенные шайбы и одна результативная передача, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Уже в начале матча челябинцы смогли дважды поразить ворота соперника. В большинстве отличились Антон Бурдасов и Сергей Калинин. Антон продлил серию с набранными очками до четырех матчей. В стартовой двадцатиминутке «черно-белые» перебросали соперника 17-5.На первых минутах второй двадцатиминутки «Куньлунь» отыграл один гол. Эта шайба стала единственной в этом отрезке игры. Команды действовали на встречных курсах, но голкиперы справлялись с выпадами соперников. В третьем периоде Антон Бурдасов сделал дубль фирменным кистевым броском и поставил точку в этой игре.Таким образом, «Трактор» набрал 10 очков в 12 встречах и обошел «Авангард» в таблице Восточной конференции. Теперь челябинцы занимают восьмое место. Послезавтра, 30 сентября, «Трактор» на своей площадке принимает уфимский «Салават Юлаев».