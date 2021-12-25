Хоккейный клуб «Трактор» одержал домашнюю победу над «Барысом»

Челябинцы обыграли команду из Казахстана — 4:2

Сегодня, 23 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную домашнюю победу над «Барысом» — 4:2. Челябинцы вышли на лед в ретро-форме со стилизованным логотипом, посвященной 74-летию клуба, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Старт встречи остался за хозяевами. Игроки «Трактора» за счет своей активности быстро смогли выйти вперед, на восьмой минуте отличился Никита Тертышный. После заброшенной шайбы хозяева заработали двойное численное большинство, которое реализовал Лукаш Седлак. Остаток периода подопечные Анвара Гатиятулина провели преимущественно в зоне «Барыса», но без заброшенных шайб.



Второй период прошел в равной борьбе. На экваторе встречи «черно-белые» сумели довести преимущество в счете до трех шайб — Лукаш Седлак оформил дубль. Три минуты спустя нападающий «Барыса» Якоб Берглунд огорчил Романа Вилла и отыграл одну шайбу — 3:1.



На старте заключительного отрезка гости сумели сократить отставание до минимума — отличился Антон Сагадеев. Команда из Казахстана почувствовала, что есть шанс сравнять счёт и бросилась отыгрываться. На последних минутах гости заменили голкипера на шестого полевого игрока. Однако, ошибка в зоне атаке позволила челябинцам убежать к чужим воротам и сделать счет 4:2. Отличился Тему Пулккинен. «Черно-белые» победили в свой 74-й день рождения.



«Черно-белые» провели последний домашний поединок в 2021 году. Следующий поединок «Трактор» проведет в гостях — 28 декабря челябинцы сыграют с ХК «Сочи».

