Сегодня, 23 сентября, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в чемпионате КХЛ. Южноуральцы в гостевом поединке обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:3, передает корреспондент ИА «Первый областной».
На встречу с «Нефтехимиком» в состав челябинцев вернулся Сергей Телегин, который ранее пропускал игры из-за травмы. Также в четвертом звене за «Трактор» дебютировал в КХЛ молодой форвард Иван Стяжкин.
Челябинцы усилиями Антона Бурдасова открыли счет уже на третьей минуте. Позже Теему Пулккинен удвоил преимущество гостей. Во втором отрезке «Нефтехимик» отыграл одну шайбу, но пропустил еще две. Отличились Кирилл Капустин и Владимир Ткачев. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У челябинцев отличился Никита Тертышный. В концовке хозяева отыграли одну шайбу, но сравнять счет не смогли.
«Задачу, поставленную на игру, выполнили. Рады победе. Важные два очка. По команде — отмечу самоотдачу ребят. Хорошо провели первый период, во втором немного отошли от нашего плана, дали возможность сопернику создавать моменты. В перерыве подкорректировали, указали на что нужно обратить внимание, ребята услышали. То, что от них требовалось, выполняли. Создали моменты, реализовали их и довели матч до победы», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий матч «черно-белые» сыграют в Казани 25 сентября против «Ак Барса».
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