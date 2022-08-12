Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о наборе волонтеров на предстоящий сезон. Добровольцы должны быть возрастом от 17 до 25 лет. Помощь волонтеров будет нужна в будни с 15:30 до 22:00 и в выходные с 13:00 до 20:00 во время игровых дней, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В обязанности волонтеров будут входить организация развлекательной программы перед матчем, выставление аппаратуры, сопровождение гостей, помощь во время игры и в перерывах. Также волонтеры смогут участвовать в закрытых клубных мероприятиях и бесплатно посещать матчи «черно-белых» в Челябинске. Заполнить анкету можно здесь.
Напомним, что в Челябинске объявили старт набора волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике. Организаторы соревнований планируют задействовать 115 добровольцев.
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