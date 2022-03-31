Хоккейный клуб «Трактор» объявил о дате старта продаж билетов на домашние матчи с «Металлургом»

Купить квитки на южноуральское дерби можно будет 3 апреля

Приобрести билеты на первые две домашние игры полуфинала Кубка Гагарина между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» можно 3 апреля. Сегодня, 31 марта, руководство челябинского клуба объявило о дате старта продажи билетов на игры, которые пройдут в арене «Трактор» 7 и 9 апреля.

Владельцы абонементов имеют право на выкуп билетов на свои места начиная с 3 апреля. При этом покупка доступна им только в кассах клуба. Для других любителей хоккея продажа билетов будет осуществляться во всех точках продаж и онлайн только на официальном сайте клуба.

«Сохраняется и действовавшая на матчи регулярного чемпионата КХЛ система скидок и льгот: дети до 7 лет (без места на секторе) и болельщики с ограниченными возможностями (с доступом на спецтрибуну) — бесплатно; дети с 7 до 13 лет, пенсионеры по возрасту и инвалиды II и III групп — 50%, школьники — 30%», — сообщается на официальном сайте клуба.

Стоимость билетов — от 800 до 1900 рублей в зависимости от сектора. Можно приобрести билет в мобильном приложении. Напомним, что в регионе сняты ограничения при посещении спортивно-массовых мероприятий в условиях пандемии. Однако руководство ХК «Трактор» напоминает, что вход на игры возможен только в медицинских масках.

Первые две игры финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором» пройдут в Магнитогорске 3 и 5 апреля. В Челябинске команды сыграют друг с другом 7 и 9 апреля. Победитель серии до четырех побед сыграет в финале Кубка Гагарина.

