Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменял защитника Дмитрия Алексеева в московский ЦСКА на денежную компенсацию. В прошедшем сезоне хоккеист провел за «черно-белых» шесть игр, результативными действиями не отметился, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
Дмитрий Алексеев является выпускником хоккейной школы «Трактор», в МХЛ выступал за «Белых медведей», привлекался к играм за юниорскую и молодежную сборные России, провел в их составе 54 встречи. В ВХЛ на счету защитника 219 матчей за «Челмет» и 54 набранных очка. В КХЛ защитник дебютировал за «Трактор» в сезоне 2017/2018, сыграл в 27 встречах и отметился одной результативной передачей.
«Дмитрий Алексеев переезжает в Москву — в хоккейный клуб ЦСКА. „Трактор“ в обмен получает денежную компенсацию. Хочется поблагодарить Дмитрия за годы, проведенные в системе нашего клуба. Он всегда честно и максимально ответственно подходил к своей работе. Успехов на новом месте», — рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Напомним, что Никита Тертышный подписал новый контракт с хоккейным клубом «Трактор». Соглашение с лучшим снайпером челябинской команды действует до сезона‑2023/2024.
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