Хоккейный клуб «Трактор» обменял защитника Дмитрия Алексеева в ЦСКА

Челябинская команда получила денежную компенсацию

«Дмитрий Алексеев переезжает в Москву — в хоккейный клуб ЦСКА. „Трактор“ в обмен получает денежную компенсацию. Хочется поблагодарить Дмитрия за годы, проведенные в системе нашего клуба. Он всегда честно и максимально ответственно подходил к своей работе. Успехов на новом месте»,

— рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.