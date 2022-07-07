Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменял голкипера Артема Данилова в подмосковные «Крылья Советов» на денежную компенсацию. Вратарь является воспитанником челябинского хоккея, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
20-летний Артем Данилов провел в «Белых медведях» два сезона: 2020/2021 и 2021/2022. Всего на счету Артема 17 матчей, семь из которых стали победными. Процент отраженных бросков — 89,9%, коэффициент надежности голкипера — 3,24.
«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Артема Данилова за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — отметили в пресс-службе челябинской команды.
Напомним, что челябинский клуб «Белые медведи» сформировал новый тренерский штаб. Южноуральскую хоккейную команду возглавил Марат Аскаров. Также южноуральским дерби стартует хоккейный Кубок губернатора. В стартовом матче турнира 24 августа «Трактор» сыграет с Магниткой.
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