Хоккейный клуб «Трактор» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2022

Челябинский клуб первым гарантировал себе место в плей-офф

Сегодня, 29 декабря, Хоккейный клуб «Трактор» стал первым клубом обеспечивший себе место в розыгрыше Кубка Гагарина-2022, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



За 11 игр до конца Регулярного чемпионата КХЛ 2021/2022, южноуральский клуб гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина-2022.



Отметим, что «черно-белые» на данный момент занимают второе место на Востоке, имея в своем активе 65 очков после 45 игр. Преимущество над «Автомобилистом», который идет на девятой строчке — 25 баллов. При любых раскладах коллектив из Екатеринбурга не сможет обогнать «Трактор», тем самым команда Анвара Гатиятулина уже не опустится ниже восьмого места.

