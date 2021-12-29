Сегодня, 29 декабря, Хоккейный клуб «Трактор» стал первым клубом обеспечивший себе место в розыгрыше Кубка Гагарина-2022, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
За 11 игр до конца Регулярного чемпионата КХЛ 2021/2022, южноуральский клуб гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина-2022.
Отметим, что «черно-белые» на данный момент занимают второе место на Востоке, имея в своем активе 65 очков после 45 игр. Преимущество над «Автомобилистом», который идет на девятой строчке — 25 баллов. При любых раскладах коллектив из Екатеринбурга не сможет обогнать «Трактор», тем самым команда Анвара Гатиятулина уже не опустится ниже восьмого места.
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