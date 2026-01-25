Хоккейный клуб «Трактор» купил у «Спартака» вратаря Дмитрия Николаева

Цена сделки составила 15 миллионов рублей

Челябинский «Трактор» наконец-таки усилил вратарскую линию, купив за 15 миллионов рублей у московского «Спартака» Дмитрия Николаева. В текущем сезоне он провел 13 матчей за «красно-белых» в КХЛ. В штабе «Трактора» полагают, что голкипер поможет команде и составит конкуренцию Сергею Мыльникову, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новобранец «Трактора» начинал сезон в столичном «Спартаке», однако спустя два месяца после начала чемпионата КХЛ оказался не нужным «красно-белым». Последний матч Дмитрий Николаев сыграл с «Северсталью», после чего в конце ноября был отправлен штабом «Спартака» на драфт отказов. Клубы КХЛ не проявили заинтересованности в покупке вратаря, так Дмитрий Николаев оказался в подмосковном «Химике», где провел 4 матча за команду в ВХЛ.

Голкипер дебютировал в КХЛ в сезоне 2021/2022 в составе СКА. По ходу сезона 2023/2024 Николаев присоединился к «Спартаку», в котором отыграл три сезона. Всего в КХЛ на счету Дмитрия 84 победы в 151 матче при 91.9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.39.

«Позиция голкипера сегодня является крайне дефицитной в КХЛ и нам, наконец, удалось прийти к консенсусу со „Спартаком“ по переходу Дмитрия Николаева. В свои 25 лет это уже опытный хоккеист, проведший три полных сезона в Лиге и хорошо показавший себя в плей-офф. Мы рассчитываем, что он навяжет конкуренцию Сергею Мыльникову и усилит нашу вратарскую линию», — отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Отметим, что по сообщениям федеральных СМИ, «Трактор» выкупил голкипера у «Спартака» за 15 миллионов рублей. Это небольшая сумма для хоккеистов такого амплуа. На текущий момент «Трактор» занимает 7-е местов в Восточной конференции. Послезавтра, 27 января, «черно-белые» сыграют в южноуральском дерби с «Металлургом» на его площадке.