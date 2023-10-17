Хоккейный клуб «Трактор» анонсировал матч c «Амуром» вирусным видео

В челябинской команде обыграли скандальный инцидент с игроком Александром Хохлачевым

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Сегодня, 17 октября, хоккейный клуб «Трактор» перед матчем с хабаровским «Амуром» опубликовал забавное видео, в котором обыгрывается скандальный инцидент с нападающим дальневосточной команды Александром Хохлачевым. На кадрах маскот челябинского клуба Белый Медведь повторяет действия игрока, запрыгивая на капот машины. Видео размещено в телеграм-канале ХК «Трактор».

Таким образом в штабе челябинского клуба напомнили об инциденте, который произошел в Хабаровске после поражения «Амура» в домашнем матче от казанского «Ак Барса» (2:3). Тогда форвард дальневосточного клуба Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины. Позже он назовет свои действия шуткой. Несмотря на то, что автовладелец не стал обращаться в полицию, кадры с видеорегистратора попали в Cеть и завирусились.

В штабе «Амура» отреагировали на инцидент, посчитав поведение игрока неприемлемым. Хоккеист был оштрафован, а сам Александр Хохлачев принес публичные извинения.

Сегодня, 17 октября, в день матча с «Амуром» в ХК «Трактор» решили напомнить об инциденте с участием Александра Хохлачева. В телеграм-канале челябинского хоккейного клуба опубликовали видео, на котором маскот «Трактора» Белый Медведь запрыгивает на чей-то автомобиль, а съемка ведется с видеорегистратора.

Напомним, что матч чемпионата КХЛ «Трактор» vs «Амур» состоится сегодня, 17 октября, в ледовой арене «Трактор». Прямую трансляцию поединка покажет телеканал ОТВ. Начало — в 19:00.

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