Сегодня, 15 марта, магнитогорский хоккейный клуб «Стальные Лисы» одержал третью победу над «Локо-76» в первом раунде плей-офф Кубка Харламова со счетом 7:2. Южноуральцы выиграли серию 3-1 и впервые за шесть лет вышли во второй раунд плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Стальные Лисы».
В стартовом периоде команды демонстрировали равный хоккей. Хоккеисты «Локо-76» были чуть предпочтительнее в игровых показателях. Но несмотря на это счет в матче открыли подопечные Станислава Шумика. На 19-й минуте игры Никита Гребенкин выдал точный пас на Максима Кузнецова — 0:1. Во втором периоде встречи магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы в ворота ярославской команды и предопределили исход матча. Отличились Егор Пензин, Богдан Крохалев, Кирилл Татарников и Денис Корохов.
В начале третьего периода Никита Гребенкин отправился на скамейку штрафников, но это не помешало «Стальным Лисам» забросить шестую шайбу в ворота «Локо 76», отличился Семён Федякин — 0:6. Ярославцы не бросили играть и по ходу третьего периода и смогли забросить в ворота магнитогорцев две шайбы. Итоговый же счет в матче — 2:7. «Стальные Лисы» выиграли серию 3-1 и впервые за шесть лет вышли во второй раунд плей-офф Кубка Харламова.
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