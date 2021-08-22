Хоккейный клуб «Стальные лисы» выиграл предсезонный турнир в Магнитогорске

Бронзовым призером стали «Белые медведи» из Челябинска

В Магнитогорске завершился ежегодный предсезонный турнир команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Его победителем стал клуб «Стальные лисы», в решающем матче обыгравшие нижнекамский «Реактор» со счетом 4:0. Третье итоговое место у челябинских «Белых медведей», по буллитам обыгравшим «Мамонтов Югры», сообщает пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Перед решающим матчем за золото, состоялась игра за 3-е место, в которой встретились команды «Белые медведи» и «Мамонты Югры». Первая двадцатиминутка прошла «сухо». Команды обменивались контратаками, много бросали в створ, но в обоих случаях голкиперы были непреклонны. После перерыва «Белые медведи» впервые на этом турнире открыли счет в матче. После чего югорчане моментально оформили «ответочку», сравняв результат на табло — 1:1.

Третий период получился очень динамичным и продуктивным. Дважды по ходу встречи соперники отыгрывались и за 14 секунд до финальной сирены даже сумели перевести игру за пределы дополнительного времени — 3:3. После безрезультативной пятиминутки началась серия буллитов. Хоккеисты долго не могли решить, кто же станет бронзовым призером. На этот вопрос, спустя только семь попыток, ответил Руслан Агламязанов — он забил победный буллит и решил исход мачта — 4:3Б.

«В целом, игра прошла нормально. Первый период мы владели инициативой, контролировали шайбу. Во втором периоде, да, немного расслабились. После перерыва вышли с осознанием того, что мы должны „забирать“ матч в основное время. Но в завершающем отрезке наши силы были наравне с силами соперника — мы и забили, и пропустили два гола. Так, в последний момент упустили возможность закончить вовремя, и игра пошла дальше. В овертайме не было каких-либо опасных моментов, поэтому все перешло на стадию штрафных бросков. Ну, а буллиты — это лотерея и в ней нам повезло», — прокомментировал встречу капитан команды «Белых медведей» Валерий Сапожников.

В финале турнира «Стальные Лисы» встретились с нижнекамским «Реактором». Начало встречи в исполнении хозяев льда получилось очень мощным. Не сказать, что «Стальные Лисы» «смяли» оппонентов, но в дебюте игры было добыто достаточно комфортное преимущество в счете. На исходе 5 минуты форвард Эдгар Варагян открыл счет, а затем Иннокентий Рыбин увеличил преимущество до 2:0.

Второй период проходил с преимуществом гостей. «Реактор» перед началом второго игрового отрезка уступал в счете 2 шайбы и отыграть их за оставшиеся 40 минут было вполне реально. Тем не менее, на 36 минуте магнитогорцы при позиционном розыгрыше большинства на завершающий бросок вывели капитана команды — Данил Гололобов был точен — 3:0. А спустя полторы минуты «подключились» и новобранцы команды. На отметке «36:44» секундомер был остановлен после точного броска в исполнении Михаила Грасса — 4:0!

С самого начала третьего периода «Реактор» попытался выполнить задачу минимум и забросить хотя бы один гол. Однако «Стальные Лисы» в той ситуации сыграли максимально грамотно и по счету. Игра разбилась на эпизоды, что было на руку хозяевам льда, ну а в те моменты, когда шайба доходила до ворот «Лис», на последнем рубеже обороны был безошибочен голкипер Илья Набоков. Ну а финальная сирена зафиксировала победу магнитогорцев.

Итоговое положение команд:

1. «Стальные Лисы» (Магнитогорск)

2. «Реактор» (Нижнекамск)

3. «Белые Медведи» (Челябинск)

4. «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

Автор: София Поромова.