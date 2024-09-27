Хоккейный клуб «Стальные лисы» нанес первое поражение «Ирбису» в чемпионате МХЛ

Магнитогорская команда разгромила клуб из Казани со счетом 6:1

Хоккеисты магнитогорского клуба «Стальные лисы» взяли убедительный реванш у «Ирбиса» за вчерашнее поражение в чемпионате МХЛ. Сегодня, 27 сентября, южноуральцы разгромили казанцев со счетом 6:1. Это первое поражение «Ирбиса» в МХЛ, ранее клуб из Татарстана одержал 7 побед подряд на старте сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне в Магнитогорске казанский клуб нанес хозяевам льда поражение, выиграв в равном поединке со счетом 5:3. Сегодня «Стальные лисы» взяли убедительный реванш, хотя поначалу игра также складывалась для них непросто.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Причем в обоих случаях реализовали большинство. Во втором отрезке матча роль лидера взял на себя форвард «сталеваров» Алексей Альшевский. Он оформил «дубль», который в итоге станет определяющим. Кстати, в матче он набрал 3 (2+1) очка, став лучшим игроком.

В заключительном отрезке матча «Стальные лисы» не только сохранили преимущество, но и увеличили его. Магнитогорцы забросили еще три безответные шайбы, установив окончательный счет — 6:1. Это первое поражение «Ирбиса» в текущем чемпионате МХЛ.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. 27 сентября. «Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Ирбис» (Казань) — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Гончар (Данил Сысоев, Алексей Альшевский), 07:01 (5×4).

1:1 — Илья Барсуков (Малит Саберзянов, Рашит Самигуллин), 08:52 (5×4).

2:1 — Алексей Альшевский (Иван Кудрин, Матвей Пичугин), 28:54 (5×5).

3:1 — Алексей Альшевский (Данил Сысоев), 30:52 (5×5).

4:1 — Эрик Мухотьяров (Тимофей Чернев), 41:47 (5×5).

5:1 — Никита Куричев (Никита Полтавчук), 50:25 (4×5).

6:1 — Эрик Мухотьяров (Михаил Федоров, Игорь Нечаев), 56:54 (5×5).

«Стальные лисы» два следующих матча также проведут на своей площадке. Им предстоит сыграть 29 сентября и 1 октября с нижегородской «Чайкой».