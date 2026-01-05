Хоккейный клуб «Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова с драфта отказов

Уфимцы взяли себе воспитанника «Трактора», которому не удалось закрепиться в составе «Металлурга»

Хоккеист Евгений Кузнецов официально стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб воспользовался опцией, забрав форварда из «Металлурга», который ранее отправил игрока в список отказов. Обладатель Кубка Стэнли сможет дебютировать за клуб из Башкортостана уже в ближайшем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информацию о том, что Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева» сегодня, 5 января, подтвердили в пресс-службе уфимского клуба. В штабе команды посчитали нужным подписать контракт с форвардом, который оказался не нужным магнитогорскому «Металлургу». При этом, клуб из Уфы стал единственной командой, подавшей заявку на нападающего, помещенного в список отказов «Металлургом».

«Знаете, 9 (1+8) очков в 15 матчах — очень неплохая статистика для 11 минут игрового времени. Тем более Кузе в этом году уже 34, и он до этого не играл восемь месяцев. Так что провальным этап его карьеры в „Металлурге“ я назвать не могу», — отметил хоккейный эксперт и журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале.

С его словами трудно не согласиться. Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» и в своих интервью не раз подчеркивал, что хотел бы поработать под руководством Андрея Разина, к которому испытывает глубокую симпатию и уважение. Однако главный тренер магнитогорской команды проявил лояльность к таким заявлениям своего подопечного.

Форвард получал мало игрового времени в команде, играя в третьем-четвертом звеньях. Проявить себя в такой ситуации было сложно, но хоккеист даже в этой ситуации показал себя с лучшей стороны.





Напомним, что 33-летний форвард перешел в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ.