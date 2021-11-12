Сегодня, 12 ноября, хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с защитником Михаилом Григорьевым. Соглашение носит пробный характер. В Магнитогорске 30-летний хоккеист будет выступать под 5-м номером, сообщает пресс-служба клуба.
Михаил Григорьев начинал свою карьеру в родном городе, после чего играл за СДЮСШОР ЦСКА и мытищинский «Химик». Дебютировал в КХЛ в сезоне 2009/10 за «Салават Юлаев». В системе уфимского клуба он провел три сезона, выиграв с уфимцами Кубок Гагарина. Последние два сезона защитник выступал за московское «Динамо». За «бело-голубых» Григорьев суммарно провел 72 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, записав на свой счет девять результативных баллов.
Напомним, что в субботнем матче против «Северстали» другой защитник «Металлурга» Михаил Пашнин получил серьезное повреждение и выбыл на несколько месяцев.
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