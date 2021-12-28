Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с экс-легионером «Трактора» Линусом Виделлем

36-летний форвард выступал ранее в семи командах КХЛ

Магнитогорский «Металлург» под занавес дедлайна КХЛ совершил громкий трансфер, подписав контракт с результативным шведским форвардом Линусом Виделлем, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. 36-летний хоккеист за девять лет выступления в России поиграл за семь клубов КХЛ, в том числе и в челябинском «Тракторе».

Шведского хоккеиста можно смело называть заслуженным путешественником из легионеров КХЛ. Линус Виделль за девять лет в российской лиге успел поиграть за семь команд — от Риги до Ханты-Мансийска. При этом скандинав отмечался результативностью. В челябинском «Тракторе» Виделль провел неплохой сезон-2017/2018 — в 62 матчах набрал 34 очка (11 голов, 23 результативные передачи). В общей сложности в КХЛ форвард сыграл 490 игр и набрал 309 очков (104 + 204).

Таким образом, Линус Виделль стал шестым легионером «Магнитки». Текущий сезон швед начинал на родине в составе клуба «Юргорден». В КХЛ он выступал за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь», «Трактор» и «Барыс».

Руководство магнитогорского клуба подписало также контракт до конца нынешнего сезона с 27-летним голкипером Иваном Налимовым. Предыдущим его клубом был «Адмирал» из Владивостока. В штабе «Магнитки» посчитали нужным усилить вратарскую линию надежным бэкапом к финну Юхо Олкинуора. Еще одного голкипера клуба, опытного Василия Кошечкина в нынешнем сезоне преследуют травмы.

Напомним, что вчера совершил громкий обмен и челябинский «Трактор». Взамен Виталия Абрамова, отправившегося в ЦСКА, из армейского клуба в стан «черно-белых» последовал защитник Артем Блажиевский.