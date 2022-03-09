Сегодня, 9 марта, магнитогорский «Металлург» одержал победу в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина над «Барысом». На домашней площадке южноуральцы выиграли со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал турнира, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Первый период прошел в упорной борьбе между командами. Линус Виделль мог открыть счет в самом начале матча, но голкипер гостей выручил. В ответной атаке выход «один в ноль» Никиты Михайлиса завершился его же добиванием, но Василий Кошечкин справился с бросками. В концовке «Металлург» смог открыть счет в матче. Первую шайбу забросил Семен Кошелев. Во втором периоде гости могли сравнять счет при игре «5 на 3», но магнитогорцы сдержали атаки «Барыса». Гости не сбавляли обороты, наращивали давление, и южноуральцам было сложно действовать безошибочно.
Уже на первой минуте третьего периода «Барысу» удалось сравнять счет. Однако «Магнитка» ответила двумя заброшенными шайбами. Победные голы забили Анатолий Никонцев и Денис Зернов. У гостей были шансы отыграться, но большинство реализовать у них не получилось. За три минуты до конца Юрий Михайлис поменял вратаря «Барыса» на шестого полевого игрока, однако и это не помогло.
«Металлург» выиграл серию 4-1 и второй год подряд выходит в четвертьфинал Кубка Гагарина. Напомним, что челябинский «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в четырех матчах серии и прошел в четвертьфинал турнира.
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