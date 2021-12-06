Хоккейный клуб «Металлург» впервые уступил на своем льду московскому «Спартаку»

Южноуральская команда имела в активе 26 побед в 26 матчах над «красно-белыми»

Сегодня, 6 декабря, состоялось историческое событие в КХЛ — магнитогорский «Металлург» впервые за 28 лет уступил на своем льду московскому «Спартаку». Лидер чемпионата имел все возможности продлить впечатляющую серию, но уступил в поединке, в котором имел огромное игровое и территориальное преимущество, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Матчи против «Спартака» в Магнитогорске традиционно необычное блюдо. Наверняка каждый болельщик этих команд знает историю о том, что красно-белые никогда не побеждали «Металлург» на уральской земле. И началась эта история со 2 марта 1993 года, когда Магнитка в дебютном матче плей-офф на тот момент сенсационно разгромила «Спартак» — 7:4. С тех пор «Металлург» не то, что ни разу не проигрывал «Спартаку» дома, ни разу не играл вничью с красно-белыми. Поэтому в понедельник очень важно было не нарушать сложившуюся за 28 лет традицию.

Василия Кошечкина на этот раз не было даже в заявке на игру, основным вратарём был заявлен Юхо Олкинуора. Хозяева лихо начала встречу. Провели пару опасных атак с наскоками на пятак. Получили удаление и ринулись его реализовывать. Никита Коростелёв продавливал Данска с пятака, но вратарь «Спартака» был начеку. Красно-белые почти не владели шайбой, но вторая контратака гостей привела к голу — 0:1.

«Металлург» мог быстро сравнять, — Лайпсик вышел «один в ноль», но, показалось, что шайба сошла у него с крюка и шайба пошла низом рядом со штангой. Чуть позже Карри, добивая шайбу после дальнего броска Хультстрёма, угодил в дальнюю штангу. Уральцам не везло. Под занавес периода хозяева получили второе большинство и, наконец-то забили. Специалист по реализации «лишнего» Никита Коростелёв забил седьмой гол в большинстве — 1:1.

Второй период гости начали настолько активно, что быстро забили вторую шайбу. Вишневский выстрелил так молниеносно, что арбитрам пришлось пересматривать видео несколько раз. Тем не менее, хозяевам льда вновь удалось реализовать большинство: Карри диагональным броском из левого круга вбрасывания — 2:2.

На 49-й минуте «Металлург» в третий раз стал уступать в счёте. Команде Бориса Миронова удалось забить в большинстве. Понятно, что после этого магнитогорцы обрушили шквал атак на ворота Данска. На 52-й минуте удалась длинная позиционная атака в зоне соперника. Но всё тщетно. К 58-й минуте магнитогорцы по воротам Данска исполнили рекорды для этого сезона 43 броска на домашнем льду. Потом это количество выросло до 45.

Ровно за две минуты хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Атаковали до последней секунды, но проиграли «Спартаку». Впервые на своём льду с марта 1993 года, в 27-м матче на магнитогорском льду.