Хоккейный клуб «Металлург» впервые с 2018 года выиграл предсезонный турнир

Магнитогорская команда стала обладателем Кубка Минска, одержав три победы в трех матчах

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли предсезонный турнир «Кубок Минска» в Беларуси. В решающем матче южноуральцы победили ХК «Адмирал» со счетом 4:2. Это первый трофей «Металлурга» на предсезонных турнирах с 2018 года. В последний раз он выигрывал домашний мемориал И. Х. Ромазана в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

На предсезонном турнире «Кубок Минска» в Беларуси выступили четыре команды. Помимо хозяев минского «Динамо», за трофей боролись магнитогорский «Металлург», тольяттинская «Лада» и дальневосточный «Адмирал». Подопечные Андрея Разина проблем с соперниками не испытали, одержав три победы из трех.

Начали турнир южноуральцы с уверенной победы над «Ладой», отправив в ворота волжан шесть безответных шайб. На следующий день «Металлург» пусть и не без проблем, но выиграл у минского «Динамо» (3:1), а вчера, 17 августа, «сталевары» победили «моряков» из «Адмирала» (4:2).

Хоккей. Предсезонный турнир «Кубок Минска». Результаты матчей с участием команды «Металлург»:

14 августа. «Металлург» — «Лада» — 6:0.

15 августа. «Металлург» — «Динамо» Мн — 3:1.

17 августа. «Металлург» — «Адмирал» — 4:2.

Хозяева турнира заняли четвертое место, одержав лишь одну победу в трех встречах. «Лада» расположилась на второй строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял третье место.

«Металлург» впервые с 2018 года выиграл предсезонный турнир. Последний раз это был мемориал Ромазана. Более того, последний раз предсезонный турнир за пределами Магнитогорска «Металлург» выигрывал в далеком 2011 году в Челябинске.

Отметим, что перед стартом чемпионата КХЛ «Металлург» примет участие в еще одном турнире. С 26 по 29 августа в Магнитогорске состоится традиционный мемориал И. Х. Ромазана. В нем примут участие четыре коллектива: «Металлург», «Салават Юлаев», «Барыс» и клуб ВХЛ «Магнитка».