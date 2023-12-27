В Континентальной хоккейной лиге состоялся крупный трехсторонний обмен, в результате которого магнитогорский клуб «Металлург» пополнил форвард Игорь Гераськин, а в казанский «Ак Барс» отправился нападающий Семен Кошелев. Третьей командой обмена стал «Авангард». В Омск поехал форвард казанцев Дамир Жафяров, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Семен Кошелев переходит в «Ак Барс» за денежную компенсацию. Нападающий выступал за «Металлург» с 2020-го года. Вместе с магнитогорской командой он стал серебряным призером Кубка Гагарина-2022. В текущем сезоне форвард провел 34 матча и набрал 14 очков. Всего в КХЛ на счету нападающего 441 игра и 170 (77+93) очков.
Игорь Гераськин является воспитанником «Титана» из подмосковного города Клина. В сезоне 2017/18 Игорь впервые дебютировал в КХЛ в составе «Северстали». За череповецкую команду форвард выступал до конца сезона 2022/23.
В этом сезоне на счету форварда 42 матча и 15 (5+10) очков за «Авангард». В прошедшем игровом году на счету Игоря Гераськина 73 игры за «Северсталь» и 48 (14+34) набранных очков. Всего в КХЛ на его счету 334 игры и 147 (50+97) очков. С нападающим заключен контракт до конца сезона 2026/27.
«Еду к знакомому тренеру, уже поговорил с Андреем Владимировичем, знаю свою позицию и роль. Хочется поскорее начать играть. Я смотрел немного игр „Металлурга“, но сыграл уже три матча против. Система знакома, быстрые нападающие, все сосредоточено на атаку, как и было у Андрея Владимировича. В „Авангарде“ получил хороший опыт, но сейчас договорились об обмене. Еду в Магнитогорск, чему очень рад и хочу побыстрее начать играть», — рассказал Игорь Гераськин.
Добавим, что накануне руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сделке с магнитогорским «Металлургом». Состав «сталеваров» пополнил 25-летний голкипер, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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