Хоккейный клуб «Металлург» в результате трехстороннего обмена пополнил форвард Игорь Гераськин

Магнитогорскую команду за денежную компенсацию покинул Семен Кошелев

«Еду к знакомому тренеру, уже поговорил с Андреем Владимировичем, знаю свою позицию и роль. Хочется поскорее начать играть. Я смотрел немного игр „Металлурга“, но сыграл уже три матча против. Система знакома, быстрые нападающие, все сосредоточено на атаку, как и было у Андрея Владимировича. В „Авангарде“ получил хороший опыт, но сейчас договорились об обмене. Еду в Магнитогорск, чему очень рад и хочу побыстрее начать играть»,

— рассказал Игорь Гераськин.