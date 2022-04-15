Московский ЦСКА, одержав победу над СКА в седьмом матче, вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с магнитогорским «Металлургом». Первые поединки серии пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1). «Металлург» уже одерживал победу в Кубке Гагарина в 2016 году над ЦСКА со счетом 4-3.

Билеты на два первых домашних матча «Металлурга» уже можно купить как в кассах Арены «Металлург», так и онлайн. Доступ на ледовую арену будет осуществляться только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев и паспорта или медотводе.

Расписание матчей по челябинскому времени:

18 апреля, 19:00, Магнитогорск
20 апреля, 19:00, Магнитогорск

22 апреля, 21:30, Москва
24 апреля, 19:00, Москва

Если понадобится:

26 апреля, 19:00, Магнитогорск
28 апреля, 21:00, Москва
30 апреля, 19:00, Магнитогорск