Хоккейный клуб «Металлург» уступил в пятом матче финала Кубка Гагарина

В пятом матче магнитогорцы уступили в овертайме — 2:3, но продолжают вести в серии 3-2

Магнитогорский «Металлург» упустил победу в пятом матче финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Дважды ведя в счете, южноуральцы не сумели сохранить преимущество. В овертайме победу армейцам принес точный бросок Криса Дальбека после красивейшего слаломного прохода через всю площадку Никиты Нестерова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Текущий сезон «Магнитка» провела мощно, хотя и не обошлось без срывов. В регулярном чемпионате на финишном флажке подопечные Ильи Воробьева обошли челябинский «Трактор» и по проценту набранных очков стали победителями турнира. И все же настоящим откровением для специалистов, хоккейных экспертов и болельщиков стала игра команды в плей-офф. Хэдкоучу магнитогорского клуба удалось найти резервы для усиления, физически и тактически превосходить соперников. И прежде всего в нападении. «Сталевары» действовали с позиции силы — агрессивно, мощно, разнообразно.

Именно так они прошли «Барыс» и «Авангард», хотя уступили соперникам в первых домашних поединках, а затем и «Трактор» в финале конференции. Причем, игра «Металлурга» с каждым матчем становилась все целостней и грамотней, производила впечатление на хоккейных гурманов. Не стало исключением и противостояние с ЦСКА.

С московскими армейцами южноуральцы вновь начали неудачно, уступив в первом же поединке на своей арене. Но это поражение выглядело досадным недоразумением. Далее последовали три победы подряд, причем две из них в гостях, в Москве. Да еще и «сухие» со счетом 4:0 и 1:0.

Неудивительно, что психологическое преимущество перед отчетным поединком было у хозяев. Во-первых, три победы кряду придавали южноуральцам уверенности в своих силах. Во-вторых, в этом поединке они могли решить все вопросы о победителе. Гости же права на ошибку уже не имели.

Первый период соперники провели на встречных курсах, территориальное преимущество переходило от одной команды к другой. Вратари трудились в поте лица. Моментов для взятия ворот хватило, но до реальных угроз дело не доходило. Но игра смотрелась, держала зрителей в напряжении. И уж совсем все изменилось во втором периоде, ставший украшением, возможно, всей серии.

Начало второй 20-минутки хозяева начали в большинстве. Но вместо того, чтобы открыть счет в матче, едва не пропустили в свои ворота. Армейцам удалось найти возможность, чтобы бросить в прорыв Андрея Светлакова. Тот практически выходил уже «1 в 0», но был остановлен Линусом Хульстремом. В середине второго периода «Магнитка» снова играла в формате «5 на 4». И как минимум дважды должны были забивать, но броскам Джоша Карри и Егора Яковлева не хватило точности. Тут же Анатолий Никонцев выскакивал по центру ворот, но Иван Федотов в очередной раз выручил свою команду.

Армейцы, казалось, «поплыли». Но все же огрызались, и весьма опасно. На ударной позиции оказывались Даррен Дитц, Антон Слепышев и Сергей Андронов. Голкипер хозяев Василий Кошечкин своими действиями подтверждал, что готов подчищать огрехи обороны. Но и он был бессилен, когда Константину Окулову удался ювелирной точности бросок после прохода по правому флангу — 0:1.

После пропущенной шайбы «Магнитка» еще более усилила натиск на ворота армейцев. Иван Федотов крутился как белка в колесе. Особенно эффектным получился его сэйв после того, как Линус Виддель с острого угла бросал практически по пустым воротам — голкипер ЦСКА невероятным образом успел закрыть «калитку» и отвести угрозу.

Магнитогорцы добились-таки своего. Произошло это в дебюте третьего периода. Действуя в большинстве Максим Карпов делал опасный прострел вдоль ворот — Светлаков пытался его прервать, но неудачно подставил клюшку: шайба предательски залетела в ворота армейцев — 1:1. Спустя две минуты хозяева могли выходить вперед. Джош Карри с Андреем Чибисовым разыграли двухходовку, в которой бросок последнего пришелся прямо в Федотова.

«Магнитка» продолжала давить, но говорить о каком-то тотальном превосходстве не приходилось. При такой рваной и нервной игре «качели» могли качнуться в любую сторону. А в середине периода хозяевам удалось выйти вперед. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин сделал все сам: за счет прессинга перехватил шайбу у защитника ЦСКА, сблизился с вратарем и сам же точно бросил — 2:1.

Теперь уже ЦСКА нужно было что-то придумывать, находить в себе силы для того, чтобы переломить ход неудачно складывавшегося матча. Помогли им в этом и соперники — Анатолий Никонцев совершил необязательное удаление после вбрасывания. И ведь были близки к тому, чтобы сравнять счет — после серии рикошетов шайба могла заползти в ворота Кошечкина, но тот растянулся в шпагате и зафиксировал ее в ловушке.

Армейцы забросили шайбу уже в равных составах. За 5 с небольшим минут до конца третьего периода Максим Сорокин «расстрелял» ворота хозяев после ювелирной передачи из-за ворот от Данила Юртайкина — 2:2. Исход пятого поединка должен был решить овертайм до первой заброшенной шайбы.

Ключевым мог стать эпизод с удалением в середине периода, когда гостей судьи наказали за нарушение численного состава. Но «Магнитка» за две минуты сумела наиграть лишь на один опасный бросок в исполнении Линуса Виделля в ближний угол — шайба прошла чуть мимо. А спустя пару минут наступила кульминация. Ее автором можно смело назвать воспитанника челябинского хоккея Никиту Нестерова. Подхватив шайбу в своей зоне, защитник ЦСКА совершил слаломный проход через всю площадку, выкатился из-за ворот соперника и выдал чудо-пас на Криса Дальбека. Бросок последнего был точен — 2:3.

Следующий матч команды проведут в Москве 28 апреля. В случае победы ЦСКА, заключительный матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.