Сегодня, 28 апреля, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в шестом матче финала Кубка Гагарина уступили московскому ЦСКА в гостях — 1:2, счет в серии до четырех побед равный 3-3. Единственную шайбу в составе «Магнитки» забросил Артем Чибисов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
На четвертой минуте счет в матче открыли хозяева. Отличился форвард Владислав Каменев. Спустя несколько минут Михаил Григоренко удвоил преимущество ЦСКА. Во втором периоде «Магнитка» сократила отставание усилиями Андрея Чибисова.
В самом начале заключительного периода до конца матча был удален форвард «Магнитки» Джош Карри. Канадец в борьбе за воротами влетел плечом в голову защитнику ЦСКА Класу Дальбеку. Судьи выписали 5+20 форварду гостей. ЦСКА не реализовал большинство. «Магнитка» пыталась уйти от поражения, но «армейцы» смогли выстоять и довели дело до минимальной победы — 1:2.
Послезавтра, 30 апреля, в Магнитогорске состоится решающая встреча за Кубок Гагарина. Начало матча — в 17:00 по челябинскому времени. Напомним, что ЦСКА и «Металлург» второй раз подряд сыграют между собой в 7 матчах в финале Кубка Гагарина. Оба своих титула Кубка Гагарина (2014, 2016) «Магнитка» выиграла в серии из семи игр.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня