Хоккеисты «Металлурга» проиграли «Локомотиву» из Ярославля в чемпионате КХЛ со счетом 1:4, но несмотря на поражение подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Единственную шайбу в составе «сталеваров» забросил молодой нападающий Михаил Грасс, для которого это была дебютная игра в КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Первый период, как впрочем и вся игра получилась вязкой, с обилием силовой борьбы. Хозяева надежно играли в обороне, а в атаке — предпочитали делать упор на позиционные действия. «Магнитка» играла в привычной для себя манере, атаковала с помощью точных длинных пасов и скоростных контратак. Несмотря на это, голов в стартовом периоде не случилось.
Во втором периоде матча магнитогорцы трижды играли в большинстве, но ни разу не смогли его реализовать. И как звучит известная фраза: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Хозяева льда получили первое численное преимущество и реализовали его спустя 19 секунд. Шайбу забросил Рушан Рафиков — 0:1.
Третий период матча сложился для магнитогорцев крайне неудачно. Гости побежали отыгрываться и увлекшись атакующими действиями пропустили острую контратаку от ярославской команды — 2:0. А чуть позже Павел Красковский воспользовавшись перехватом длинной передачи в чужой зоне сделал счет 3:0.
«В Ярославле выиграл только один раз за много лет — в прошлом году, заменив вратаря в овертайме. Сегодня уступили при хорошей игре: во втором периоде не забили три большинства, тут же сами пропустили. Третий период — стихия „Локомотива“, нельзя было так проводить концовку второго периода, надо было забивать самим, чтобы соперник раскрылся. Команда дисциплинированная, в меньшинстве много шайб на себя поймали. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше», — прокомментировал игру главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Добавим, что накануне хоккейный клуб «Металлург» произвел обмен с череповецкой «Северсталью», в результате которого новичком магнитогорцев стал форвард Александр Петунин. Контракт с игроком рассчитан на два года. Взамен в клуб из Череповца отправился нападающий Никита Коростелев.
«Инициатором обмена был Коростелев, он попросил обмен. Петунина мы хотели заполучить еще летом. Сейчас паззл сложился, „Северстали“ понадобился Коростелёв, нам понадобился Петунин. Все остались довольны», — рассказал Андрей Разин.
Не смотря на поражение подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч магнитогорцы проведут 27 сентября. В гостях «Металлург» сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Начало матча в 21:30 по челябинскому времени.
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