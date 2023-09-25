Хоккейный клуб «Металлург» проиграл в гостях «Локомотиву» в чемпионате КХЛ

Магнитогорская команда уступила в Ярославле со счетом 1:4

«В Ярославле выиграл только один раз за много лет — в прошлом году, заменив вратаря в овертайме. Сегодня уступили при хорошей игре: во втором периоде не забили три большинства, тут же сами пропустили. Третий период — стихия „Локомотива“, нельзя было так проводить концовку второго периода, надо было забивать самим, чтобы соперник раскрылся. Команда дисциплинированная, в меньшинстве много шайб на себя поймали. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше»,

— прокомментировал игру главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Инициатором обмена был Коростелев, он попросил обмен. Петунина мы хотели заполучить еще летом. Сейчас паззл сложился, „Северстали“ понадобился Коростелёв, нам понадобился Петунин. Все остались довольны»,

— рассказал Андрей Разин.