Сегодня, 6 мая, магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с главным тренером Ильей Воробьевым на два сезона. Вместе с Магниткой Илья Воробьев выиграл Кубок Гагарина и завоевал серебряные награды сезона 2016/17 и 2021/22, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В магнитогорский клуб Илья Воробьев пришел в мае 2012 года. В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина — 2014, а в следующем сезоне стал уже главным тренером «Металлурга» и выиграл Кубок Гагарина. Также вместе с Магниткой Илья Воробьев завоевал серебряные награды сезона-2016/17.
Также возглавлял тренерский штаб национальной сборной России и петербургского СКА. В сентябре 2019 года Илья Петрович снова возглавил «Металлург», сменив Йозефа Яндача. В сезоне-2021/22 стал обладателем серебряных наград КХЛ.
Напомним, что ранее магнитогорский «Металлург» продлил контракты с форвардами Егором Коробкиным и Денисом Зерновым. Также новое соглашение подписал защитник и капитан команды Егор Яковлев.
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