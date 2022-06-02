Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Николай Голдобин будет выступать за магнитогорцев в сезоне‑2022/2023

Магнитогорский «Металлург» укрепляет состав на сезон-2022/2023. Сегодня, 2 июня, руководство хоккейного клуба объявило о продлении контракта с форвардом Николаем Голдобиным. В минувшем сезоне КХЛ 26-летний нападающий стал наряду с Филиппом Майе лучшим бомбардиром команды, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Николай Голдобин присоединился к «Металлургу» в сезоне-2020/2021. В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча и набрал 39 очков: 16 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+9». Он, наряду с Филиппом Майе, стал лидером команды по набранным баллам, а также вошел в тройку лучших по забитым шайбам, передачам и показателю полезности.

В плей-офф форвард провел 23 встречи, заработал 18 (8+10) баллов при показателе полезности «+8». По ходу розыгрыша Кубка Гагарина Николай вошел в тройку лидеров по набранным очкам, а также стал четвертым снайпером плей-офф.

Напомним, что вчера, 1 июня, контракты с магнитогорским «Металлургом» подписали три хоккеиста: продлили соглашения с клубом Василий Кошечкин и Филипп Майе, а также впервые за южноуральский коллектив будет выступать канадский голкипер Эдвард Паскуале.