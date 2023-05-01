Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с форвардом Никитой Коростелевым

Игрок подписал соглашение со «сталеварами» до конца сезона‑2024/25

Руководство магнитогорского клуба «Металлург» объявило о продлении контракта с форвардом Никитой Коростелевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне КХЛ нападающий провел за магнитогорцев 64 игры и набрал 28 (20+8) очков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Никита Коростелев перешел в «Металлург» в 2021 году. До этого в Континентальной хоккейной лиге 26-летний нападающий выступал за «Адмирал» и ЦСКА. Также хоккеист играл в Северной Америке за «Сарнию Стинг», «Петерборо Питс» (OHL), «Лаваль Рокетс», «Кливленд Монстерс» (AHL) и «Джексонвиль Айсмэн» (ECHL).В прошлом сезоне Никита Коростелев сыграл в 64-х играх и набрал 28 (20+8) очков. Всего в КХЛ на счету нападающего 180 встреч и 80 (53+27) результативных баллов.Добавим, что ранее руководство «Металлурга» объявило о назначении на пост главного тренера Андрея Разина. Как игрок за магнитогорскую команду Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 очков. Последние пять сезонов специалист возглавлял «Северсталь» из Череповца.