Руководство магнитогорского клуба «Металлург» объявило о продлении контракта с форвардом Никитой Коростелевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне КХЛ нападающий провел за магнитогорцев 64 игры и набрал 28 (20+8) очков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Никита Коростелев перешел в «Металлург» в 2021 году. До этого в Континентальной хоккейной лиге 26-летний нападающий выступал за «Адмирал» и ЦСКА. Также хоккеист играл в Северной Америке за «Сарнию Стинг», «Петерборо Питс» (OHL), «Лаваль Рокетс», «Кливленд Монстерс» (AHL) и «Джексонвиль Айсмэн» (ECHL).
В прошлом сезоне Никита Коростелев сыграл в 64-х играх и набрал 28 (20+8) очков. Всего в КХЛ на счету нападающего 180 встреч и 80 (53+27) результативных баллов.
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