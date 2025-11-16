Хоккейный клуб «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ

Магнитогорцы в гостях уступили питерскому СКА со счетом 3:4

Лидер чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» потерпел гостевое поражение от питерского СКА со счетом 3:4 и таким образом прервал свою пятиматчевую победную серию. У южноуральцев 2 (1+1) очка набрал Владимир Ткачев, набрал результативный балл и Евгений Кузнецов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лидер «Востока» прилетел к раненому зверю — питерские армейцы, одни из фаворитов чемпионата, оказались за бортом кубковой восьмерки на «Западе». И, разумеется, горели желанием скорее вернуться в зону плей-офф. Поэтому и не стал откровением то, как хозяева льда начали поединок. Уже на 3-й минуте они открыли счет в матче, а автором заброшенной шайбы стал Никита Дишковский.

Пропущенный гол завел магнитогорцев, которые тут же создали серию опасных моментов. Сначала Сергей Иванов (кстати, главный герой матча — голкипер творил чудеса!) блестяще отразил выход «один на один» Сергея Толчинского, а затем взял бросок Дерека Барака в ближний угол. СКА в это время делал ставку на плотную оборону в средней зоне, вынуждая «Металлург» действовать длинными пасами и бороться за шайбу уже при входе в зону.

Второй период начался с кадровых перестановок у гостей, и это мгновенно дало результат. Уже на 16-й секунде Владимир Ткачёв сравнял счет — 1:1. Однако быстрый гол не сломал петербуржцев. Пропустив ответную шайбу, СКА вновь вышел вперед: сначала Игорь Ларионов-младший эффектно воспользовался контратакой, а затем Гримальди точным броском из левого круга увеличил преимущество — 1:3.

Андрей Разин был вынужден заменить основного вратаря Сергея Смолина на Илью Набокова, но это не помогло: перед самым перерывом Егор Зеленов воспользовался рикошетом от клюшки Егора Яковлева и установил счет 1:4. Кстати, для питерского армейца это стала первая заброшенная шайба в КХЛ.

Казалось, что матч для «Металлурга» потерян, но команда показала характер в третьем периоде. На 42-й минуте в большинстве Александр Петунин сократил отставание, замкнув наброс Робина Пресса — 2:4! Интрига была жива. Напор гостей возрос, но СКА сумел переждать шквал и перехватить инициативу.

Решающий момент наступил на 54-й минуте, когда «Металлург» получил очередное большинство. Андрей Разин пошел на отчаянный шаг: взял тайм-аут и выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря. Риск оправдался практически мгновенно! Владимир Ткачев отдал ювелирный пас на Дерека Барака у дальней штанги, и тот без труда отправил шайбу в ворота — 3:4!

В оставшееся время магнитогорцы бросились в последний штурм, но взять ворота Сергея Иванова вновь не смогли. Евгений Кузнецов был близок к голу, но не реализовал свой момент.

Хоккей. Сезон-2025/2026. КХЛ. 16 ноября. СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Дишковский (Сергей Сапего, Игнат Лутфуллин), 02:51 (5×5).

1:1 — Владимир Ткачев (Алексей Маклюков), 20:16 (5×5).

2:1 — Игорь Ларионов (Джозеф Бландизи, Тревор Мерфи), 23:43 (5×5).

3:1 — Рокко Гримальди (Егор Савиков, Трефор Мерфи), 26:40 (5×5).

4:1 — Егор Зеленов (Никита Дишковский), 34:57 (5×5).

4:2 — Александр Петунин (Робин Пресс, Сергей Толчинский), 41:18 (5×4).

4:3 — Дерек Барак (Владимир Ткачев, Евгений Кузнецов), 55:35 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Иванов (СКА)

Стал главным героем матча, отразив 32 броска соперника. Совершил несколько эффектных спасений.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Лучший игрок в составе магнитогорской команды. Забросил шайбу, сделал классный пас на Дерека Барака.

Егор Зеленов (СКА)

Забросил свою первую шайбу в КХЛ (еще и первый набранный балл), и эта шайба стала победной!

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию. Магнитогорцы возвращаются на Южный Урал, где уже послезавтра, 18 ноября, сыграют в Челябинске с «Трактором».

Фото: пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).