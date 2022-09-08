Хоккейный клуб «Металлург» потерпел второе поражение подряд в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы уступили «Амуру» в овертайме со счетом 4:5

Сегодня, 8 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» потерпел второе поражение подряд в чемпионате КХЛ. Магнитогорцы уступили в домашнем поединке в овертайме хабаровскому «Амуру» со счетом 4:5, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



В первом периоде «сталевары» забросили две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Анатолий Никонцев. Поведя с разницей в два гола южноуральцы стали владеть шайбой, контролируя ход позиционных атак в зоне соперника. Старт второго периода магнитогорцам не удался. Капитан «Амура» Михал Йордан реализовал большинство, сократив разрыв. Но магнитогорцы достаточно быстро перевели вектор атаки в сторону ворот Аликина.



Хозяева стремились использовать ближнюю скамейку второго периода, проводя позиционные атаки, но самый опасный момент создал Зернов в атаке с ходу, угодив в перекладину ворот Аликина. В ответ «Амур» организовал выход «два в один», но Кошечкин парировал бросок в упор. На 37-й секунде третьего периода «Металлург» разыграл комбинацию, последовавший диагональный наброс капитана Егора Яковлева на пятак и мастерское подставление Юрова, изменившего траекторию полета шайбы — 3:1. Однако «Амуру» хватило 65 секунд, чтобы вновь сократить разрыв до минимума — 3:2.



При счете 3:2 содержание игры обострилось еще больше, чем во втором периоде. Хабаровчане вынуждены были рисковать, заставляя Кошечкина и оборону работать на пятаке. На 51-й минуте хозяева наконец-то получили большинство. Просидели в зоне Аликина весь розыгрыш и забили. Брэндан Лайпсик отдал из угла зоны пас на Карри в правый круг вбрасывания и канадец забил — 4:2.



Гости не успокоились, совершая регулярные набеги во владения Кошечкина. Одна из таких контратак на 54-й минуте завершилась третьим голом в ворота хозяев — 4:3. До конца основного времени оставалось 24 секунды. На линии броска Николишина по центру ворот никого не было, чтобы его заблокировать, а Кошечкин бесконечно выручать не мог — 4:4. Так игра ушла в овертайм, где Николишин сделал победный дубль уже на 20-й секунде — 4:5.



Следующий поединок «Металлург» сыграет 10 сентября дома против московского «Спартака».

